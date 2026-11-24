В Астрахани мать с двумя дочерьми отказались покидать аварийную квартиру, несмотря на то что администрация города предоставила семье деньги на приобретение нового жилья. Добиться освобождения помещения удалось только после вмешательства судебных приставов.

Суд обязал семью освободить аварийное жильё, однако установленный срок прошёл, а жильцы так и не съехали.

К делу подключились сотрудники Ленинского районного отделения судебных приставов. Женщине назначили исполнительский сбор и дали дополнительное время для добровольного исполнения решения суда. Но и после этого квартира осталась занятой.

За неоднократное неисполнение судебного решения астраханку привлекли к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 17.15 КоАП РФ.

В результате принятых приставами мер семья всё же освободила аварийную квартиру.