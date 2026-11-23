Астраханские судьи помогли местному жителю разделить кредитные долги с бывшей женой. Лиманский районный суд Астраханской области частично удовлетворил иск мужчины, который самостоятельно выплатил общие кредиты после развода.

По данным дела, с 2020 по 2021 год истец и ответчица состояли в браке. В этот период мужчина заключил два кредитных договора на общую сумму более 1 миллиона рублей. В июне 2022 года суд признал эту задолженность общим долгом супругов.

С 2022 по 2026 год астраханец полностью погасил эти кредиты. После этого он подал иск, чтобы взыскать с бывшей жены половину выплаченной суммы. Мужчина требовал 531 061 рубль 22 копейки за период с 2022 года по август 2026 года, а также проценты в размере 234 384 рублей 83 копеек.

Представители ответчика в судебном заседании просили применить срок исковой давности и отказать в иске. Суд с этим частично согласился. Так как мужчина подал иск в августе 2026 года, срок давности не прошел только по тем платежам, которые были датированы после августа 2023 года. Требования по платежам до конца августа 2023 года суд отклонил, так как они заявлены слишком поздно.

Кроме того, суд выяснил, что истец не направлял бывшей жене претензию о выплате сумм общего долга. Значит, незаконного удержания денег со стороны ответчика не было. Поэтому начислять проценты по статье 395 ГК РФ в этой ситуации нельзя.

В итоге суд взыскал с бывшей супруги в пользу мужчины половину выплаченной суммы по кредитным договорам и расходы по госпошлине. Общая сумма составила 348 020 рублей 55 копеек.