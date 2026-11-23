В Астрахани некачественный капитальный ремонт крыши обернулся затоплением квартиры и судебным разбирательством. Теперь региональный Фонд капремонта обязан выплатить пострадавшему собственнику 189 273 рубля.

История началась в апреле 2025 года, когда Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области заключил договор с подрядчиком на ремонт кровли пятиэтажного дома.

Уже в июле во время дождя квартиру на последнем, пятом этаже затопило. Договориться о возмещении ущерба без суда не удалось, и собственник подал иск к Фонду капремонта и подрядной организации.

Судебная экспертиза установила, что до ремонта крыша не протекала. Причиной затопления стали нарушения строительных норм при проведении работ.

Кировский районный суд взыскал с Фонда капремонта 189 273 рубля в счёт возмещения ущерба. Именно региональный оператор по закону отвечает перед собственниками за качество работ привлечённых подрядчиков. В удовлетворении иска непосредственно к подрядчику суд отказал.

Представитель подрядной организации попытался оспорить решение, настаивая на отсутствии вины подрядчика. Однако Астраханский областной суд не нашёл оснований для его отмены.

Решение вступило в законную силу.