Астраханцы смогут напрямую задать свои самые насущные вопросы губернатору Игорю Бабушкину уже в этот четверг, 26 ноября. В 12:00 глава региона проведет прямую линию и ответит на то, что больше всего волнует жителей области.

Главные темы эфира — это ЖКХ, дороги, здравоохранение, образование и транспорт. Жителей просят не молчать, а рассказывать о проблемах, с которыми они сталкиваются, и делиться своими предложениями.

Направить свой вопрос можно заранее. Для этого есть два способа:

через чат-бот в мессенджере МАКС

по телефонам: 8 (8512) 99-97-97 и 8-800-222-73-77.

Трансляция прямой линии будет доступна на телеканалах «Россия 24» и «Астрахань 24», радиостанциях «Южная Волна», «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Кроме того, эфир покажут на личной странице губернатора, в группе Астраханской области во «ВКонтакте» и в МАКС.

Важно отметить: даже если ваш вопрос не прозвучит в прямом эфире, его не оставят без внимания. Каждое обращение обязательно разберут вместе с профильными ведомствами.