В Астраханской области официально утвердили нового уполномоченного по правам ребёнка — этот пост на ближайшие пять лет заняла Мария Шалак, до этого руководившая региональным министерством образования и науки. Соответствующее решение приняли депутаты Думы Астраханской области на заседании под председательством Игоря Мартынова.

Кандидатуру Марии Шалак на рассмотрение парламентариев внёс губернатор Игорь Бабушкин, предварительно согласовав её с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. По итогам обсуждения большинство депутатов поддержали предложение главы региона.

Вступая в должность, новый детский омбудсмен обозначила ключевые направления своей будущей работы: главным приоритетом она назвала тесное взаимодействие с органами госвласти, общественными объединениями и некоммерческими организациями для эффективной защиты интересов несовершеннолетних.

Справка: Мария Шалак родилась 4 июля 1975 года. Вся её профессиональная карьера тесно связана со сферой образования:

после окончания вуза она работала учителем в астраханской школе № 9 и занимала руководящие посты в системе дошкольного образования;

с августа 2017 года возглавляла среднюю школу № 1, затем руководила отделом образования в Камызяке и управлением министерства образования и науки Волгоградской области;

с сентября 2023 года и до нынешнего назначения занимала пост министра образования и науки Астраханской области.

Мария Шалак носит звание «Почётный работник общего образования РФ», награждена медалью Президента России #МыВместе за вклад в развитие волонтёрства и имеет золотой знак отличия ГТО.