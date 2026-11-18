Астраханская область рассчитывает на стабильный приток инвестиций в течение ближайших трех лет. Согласно базовому сценарию социально-экономического развития региона, вложения в основной капитал будут ежегодно увеличиваться: в 2027 году их объем составит 167,2 млрд рублей, в 2028 году вырастет до 175,1 млрд рублей, а к 2029 году достигнет отметки в 176,7 млрд рублей.

Эти цифры закреплены в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Астраханской области до 2029 года.

Главными точками роста для региональной экономики в документе называют обновление топливно-энергетического комплекса и укрепление обрабатывающих производств. Кроме того, ставка делается на активное привлечение капитала и внедрение инновационных технологий.

Помимо инвестиционных планов, среднесрочный прогноз включает в себя расчеты по промышленному производству, валовому региональному продукту, доходам жителей, ситуации на рынке труда, демографии, а также развитию социальной сферы и инфраструктуры области.