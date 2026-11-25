В Астраханской области предприятие обязали возместить более 650 тысяч рублей ущерба, причинённого почве из-за размещения незаконной свалки на сельскохозяйственных землях.

Как сообщили в Россельхознадзоре, в мае 2025 года специалисты ведомства обнаружили в Наримановском районе свалку строительных отходов и бытового мусора. Площадь захламлённой территории составила 5229 квадратных метров.

Почвоведческая экспертиза показала, что земельный участок больше не пригоден для использования по целевому назначению. Специалисты рассчитали размер причинённого окружающей среде ущерба.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, участок находился в аренде у юридического лица.

Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Астраханской области с требованием возместить причинённый почве вред. Суд удовлетворил иск в полном объёме и обязал арендатора выплатить более 650 тысяч рублей.

Предприятие с таким решением не согласилось и попыталось оспорить его сначала в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, а затем в Арбитражном суде Поволжского округа.

Однако обе судебные инстанции признали требования Россельхознадзора законными и обоснованными. Представленные ведомством доказательства подтвердили факт причинения ущерба сельскохозяйственным землям.