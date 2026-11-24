В Астрахани водитель пассажирского автобуса Volgabus согласился выплатить 450 тысяч рублей владельцу легкового автомобиля, пострадавшего в ДТП. При этом стоимость ремонта поврежденной машины превысила 1,16 млн рублей.

Авария произошла в апреле 2026 года на одной из улиц Астрахани. Столкнулись легковой автомобиль и автобус Volgabus, принадлежащий ООО «Таксомоторный парк № 20». Виновником происшествия признали водителя общественного транспорта.

Независимая оценка показала, что восстановительный ремонт легковушки обойдется более чем в 1,16 млн рублей.

Владелец поврежденного автомобиля обратился в Советский районный суд Астрахани с иском к водителю автобуса и ООО «Таксомоторный парк № 20». Он потребовал взыскать с ответчиков 764 746 рублей в качестве компенсации ущерба, а также возместить судебные расходы.

Однако в ходе разбирательства стороны смогли договориться и заключили мировое соглашение.

Согласно его условиям, водитель автобуса признал свою вину и обязался выплатить пострадавшему 450 тысяч рублей в качестве полной компенсации ущерба.

В свою очередь, автовладелец отказался от остальных финансовых требований. Судебные расходы каждая сторона согласилась оплатить самостоятельно.

При этом соглашение предусматривает ответственность и для транспортной компании. Если водитель не перечислит деньги в установленный срок, право требования всей суммы в принудительном порядке перейдет к собственнику автобуса — ООО «Таксомоторный парк № 20».

Советский районный суд проверил условия договоренности, убедился, что они не нарушают закон и права третьих лиц, после чего утвердил мировое соглашение.

Производство по гражданскому делу прекращено.