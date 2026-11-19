В Астрахани пресекли крупный незаконный оборот немаркированной рыбы. Следственный отдел по Кировскому району регионального СУ СК России возбудил уголовное дело в отношении местного индивидуального предпринимателя. Его подозревают в приобретении и хранении продовольственных товаров без обязательной маркировки в крупном размере по предварительному сговору группой лиц (п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ).

По версии следствия, бизнесмен действовал вместе с пока неустановленными сообщниками. Они организовали закупку, перевозку и хранение нелегальной рыбной продукции, рассчитывая в дальнейшем ее продать.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли внушительную партию — более 1,5 тонны рыбы разных видов, включая воблу, судака, щуку, сазана, сома и леща. На всей этой продукции отсутствовала обязательная по закону маркировка.

Проведенная судебная экспертиза оценила общую рыночную стоимость изъятого товара на сумму свыше 680 тысяч рублей. Сейчас следователи продолжают работу по делу: закрепляют доказательства и устанавливают всех остальных участников этой схемы.