В Астрахани рассмотрят административное дело в отношении гражданина России Мысенко*, включённого в реестр иностранных агентов. Материалы по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) уже принял к производству Трусовский районный суд города.

Основанием для возбуждения дела послужили документы, поступившие из Управления Министерства юстиции РФ по Астраханской области. Согласно закону № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», все включённые в реестр обязаны в установленные сроки отчитываться о своей деятельности перед уполномоченным ведомством.

Как следует из материалов дела, Мысенко* это требование проигнорировал и не представил необходимую по закону отчётность. Теперь суду предстоит изучить собранные доказательства, оценить доводы сторон и решить вопрос о наличии состава правонарушения и виновности фигуранта.

*Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 20 марта 2026 года.