В Астрахани сотрудник ОМОН «Сапсан-Юг» во внеслужебное время предотвратил драку на остановке общественного транспорта в Трусовском районе.

На остановке «Правобережная больница» росгвардеец заметил группу людей, которые провоцировали конфликт с местным жителем.

Несмотря на то что боец спецподразделения находился не на службе, он вмешался в происходящее и не позволил конфликту перерасти в драку.

До прибытия сотрудников полиции мужчина удерживал зачинщиков конфликта, пресекая их противоправные действия.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Астраханской области, в результате инцидента никто не пострадал.