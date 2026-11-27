В Астрахани заключили под стражу троих жителей Волгоградской области 2005, 2006 и 2007 годов рождения, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Решение об избрании меры пресечения 25 ноября 2026 года принял Кировский районный суд.

По версии следствия, молодые люди приехали в Астраханскую область, получив через интернет указания от неизвестного. За извлечение из тайника синтетических наркотиков массой 425,19 грамма им пообещали денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Наркотические средства впоследствии обнаружили и изъяли сотрудники регионального УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Приезжим предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета.

Расследование уголовного дела продолжается. Его ведут сотрудники УФСБ России по Астраханской области.