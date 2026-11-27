В Астраханской области прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства при приобретении земельных участков бывшим высокопоставленным муниципальным чиновником.

В ходе проверки прокуратура Икрянинского района установила, что в марте 2025 года бывший первый заместитель главы районной администрации приобрёл в собственность два земельных участка площадью 2000 и 1255 квадратных метров.

Сделки были совершены с нарушением требований земельного законодательства при наличии неурегулированного конфликта интересов.

Чтобы вернуть незаконно приобретённые земли в муниципальную собственность, прокуратура направила в суд исковые заявления о признании сделок купли-продажи недействительными.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Земельный участок площадью 1255 квадратных метров уже возвращён в собственность муниципалитета.

Возврат второго участка площадью 2000 квадратных метров остаётся на контроле прокуратуры.