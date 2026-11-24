

В Астраханской области четверо местных жителей, среди которых несовершеннолетний, стали фигурантами уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, 18 августа 2026 года подозреваемые, заранее договорившись между собой, собрали листья и верхушечные части дикорастущей конопли на открытом участке местности в селе Началово Приволжского района.

Общая масса наркотического средства в высушенном состоянии составила не менее 110 граммов. Собранное фигуранты сложили в рюкзак и хранили для личного употребления.

Вечером того же дня сотрудники полиции задержали четверых местных жителей возле одного из домов на улице Прохладной села Началово.

Приволжский межрайонный следственный отдел регионального управления СК России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта).

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.