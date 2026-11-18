Жительница Черноярского района Астраханской области поплатилась рублем за попытку помочь иностранцам с документами. Местный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении сельчанки, которую обвиняли в трех эпизодах фиктивной постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ).

Изучив материалы дела, суд признал астраханку виновной по всем трем пунктам. При вынесении вердикта судья учел исключительные смягчающие обстоятельства, что позволило назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного законом (по ст. 64 УК РФ).

Изначально за каждый из трех эпизодов женщине определили штраф по 60 000 рублей. Однако по совокупности преступлений окончательная сумма взыскания составила 80 000 рублей. Кроме того, осужденной предоставили рассрочку — выплачивать штраф она сможет в течение одного года. Приговор пока не вступил в законную силу.