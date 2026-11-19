Астраханский сельчанин поплатился за то, что присвоил чужие полмиллиона рублей, воспользовавшись полным совпадением имен с реальным бизнесменом. Енотаевский районный суд рассмотрел иск коммерческой организации о взыскании неосновательного обогащения с местного жителя.

Запутанная история началась еще в мае 2024 года. Компания перевела 500 000 рублей в качестве предоплаты за поставку промышленных гидроножниц. Договор был оформлен от имени индивидуального предпринимателя из Новосибирска. Однако оборудование покупатель так и не получил, а продавец просто перестал выходить на связь.

Когда дело дошло до арбитражного суда, вскрылась любопытная деталь: настоящий новосибирский коммерсант занимается рекламой и к продаже техники отношения не имеет. Выяснилось, что неизвестные аферисты взяли из открытых источников его ФИО, ИНН и ОГРНИП, чтобы состряпать фиктивный документ. А вот банковские реквизиты в договоре указали другого человека — полного тезки предпринимателя, зарегистрированного в селе Енотаевка. После этого материалы передали по подсудности в районный суд.

На заседание ответчик из Енотаевки не пришел и никаких возражений не представил. Тем временем банковские выписки расставили все по местам:

житель Енотаевки не является предпринимателем и никаких соглашений с обманутой фирмой не подписывал;

в день зачисления денег он за считанные часы обналичил и потратил всю сумму через банкоматы и кассу банка в Пятигорске;

никаких законных оснований получать и оставлять себе эти средства у мужчины не было.

В итоге суд удовлетворил иск частично. С астраханца постановили взыскать все 500 000 рублей неосновательного обогащения, а также 15 000 рублей в счет расходов на госпошлину. В возмещении остальной части пошлины компании отказали — эта переплата появилась из-за того, что истец изначально ошибся с выбором суда и обратился в арбитраж. Решение пока не вступило в законную силу.