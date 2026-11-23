Астраханские следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Его подозревают в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ).

По версии следствия, мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2112 предложил незнакомой женщине подвезти ее. Во время поездки, примерно в 30 километрах от села Чаган Камызякского района, он напал на пассажирку. Мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а после этого попытался изнасиловать.

Женщина не растерялась и оказала активное сопротивление. Она ударила нападавшего, после чего смогла выбраться из машины.

Преступление удалось пресечь благодаря совместной работе регионального СК и УМВД России по Астраханской области. Подозреваемого задержали при силовой поддержке Росгвардии.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.