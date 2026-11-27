В Астраханской области ужесточили приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Вместо условного срока один из осуждённых получил три года реального лишения свободы.

Как установил суд, в июне 2025 года брат и сестра за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей организовали незаконный въезд на территорию России троих иностранных граждан.

11 сентября 2026 года Харабалинский районный суд признал местных жителей виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Каждому из них назначили три года лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

Прокуратура посчитала назначенное наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

Астраханский областной суд удовлетворил апелляционное представление государственного обвинителя. Мужчине заменили условный срок на три года реального лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ.

Кроме того, суд постановил конфисковать у обоих осуждённых 30 тысяч рублей, полученных в результате преступной деятельности.