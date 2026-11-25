В Астрахани 45-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве на сумму более 350 тысяч рублей. По версии следствия, мужчина обещал предпринимателю помочь с заключением контрактов на проведение работ в рамках праздничных мероприятий.

Обвиняемый убедил бизнесмена, что благодаря своему статусу может содействовать заключению контрактов на монтаж и демонтаж сценических комплексов. Взамен он предложил предпринимателю передавать ему часть полученных по контрактам денег. В действительности мужчина не обладал полномочиями влиять на принятие таких решений.

С сентября по октябрь 2026 года фигурант получил от введённого в заблуждение предпринимателя более 350 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани регионального управления СК России предъявил мужчине обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Обвиняемый задержан, ему избрана мера пресечения. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства по уголовному делу.