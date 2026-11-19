Сотрудники уголовного розыска Астраханской области задержали иногороднего пособника телефонных мошенников, жертвой которых стала 79-летняя жительница Ахтубинска. О случившемся пожилая женщина заявила в местный отдел полиции.

Схема обмана началась со звонка на стационарный телефон: неизвестный представился сотрудником администрации и под предлогом перерасчета пенсии выманил у пенсионерки номер страхового свидетельства. Сразу после этого в игру вступил якобы сотрудник банка. Он напугал женщину сообщением о том, что аферисты уже оформили от ее имени доверенность и вот-вот снимут все ее накопления.

Чтобы «спасти» сбережения, звонивший убедил потерпевшую срочно обналичить деньги и передать их для «декларирования». Следуя инструкциям, ахтубинка сложила 1 220 000 рублей в бумажную коробку и на одной из городских улиц отдала приехавшему курьеру.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили и задержали посыльного. Им оказался житель другого региона 2004 года рождения.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). Расследование продолжается, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.