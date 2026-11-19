Минувшие сутки в Астраханской области прошли для пожарных служб относительно спокойно: в регионе зафиксировали всего два возгорания мусора на открытых территориях. По данным регионального ГУ МЧС России, оба происшествия обошлись без пострадавших.

Первый сигнал поступил 18 ноября в 09:15 из Ленинского района Астрахани. В 300 метрах севернее дома № 64/2 по улице Набережная Тимирязева загорелся мусор на площади 1 квадратный метр. На вызов выезжали 3 специалиста и 1 единица техники МЧС, однако огонь успели потушить еще до приезда спасателей.

Второе возгорание произошло вечером того же дня, в 17:17, в Наримановском районе. В двух километрах юго-западнее села Волжское вспыхнул мусор на площади 10 квадратных метров. На месте работали 5 сотрудников МЧС и 2 единицы техники — пожарным понадобилось всего 6 минут, чтобы полностью справиться с пламенем.

Предварительной причиной обоих возгораний специалисты называют неосторожное обращение с огнем.