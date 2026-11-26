В Астрахани 25 ноября произошло два пожара, предварительной причиной которых стало неосторожное обращение с огнём. Возгорания зарегистрировали в Трусовском и Советском районах города.

По данным регионального управления МЧС, первый пожар произошёл в 11:44 на улице Косиора, 22. Здесь загорелся строительный мусор на площади одного квадратного метра. На месте работали пять специалистов и две единицы техники. Огонь потушили за 22 минуты.

Второе возгорание произошло в 15:38 на улице Звёздной, 57, корпус 1. На открытой территории загорелся мусор на площади восьми квадратных метров. К тушению привлекли шесть огнеборцев и одну единицу техники. Пожар ликвидировали за 12 минут.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.