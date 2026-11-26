В Астраханской области разыскивают 80-летнего Виктора Фёдоровича Ядрина. Пенсионер проживает в селе Тамбовка Харабалинского района. С 24 ноября 2026 года его местонахождение неизвестно.

О поисках мужчины сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с залысиной, карие глаза.

Был одет: голубая футболка, спортивные штаны, резиновые тапочки и тёмно-синяя шапка.

Особо отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи и может находиться в другом районе.

Для проведения поисков необходима помощь добровольцев.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего астраханца, просят сообщить об этом по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Координаторы информационного сопровождения поиска: Марва (Валерия) — 8 (909) 372-93-29, Сеймор (Дмитрий) — 8 (922) 002-74-87.