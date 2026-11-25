В Астрахани 24 ноября произошли два пожара в многоквартирных домах. Оба возгорания зафиксировали в Ленинском районе города.

По данным МЧС, первый пожар произошёл в 11:14 в доме № 9 на улице Жилой. Загорелись внутренняя отделка квартиры и вещи. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. На место направили три единицы техники и десять специалистов МЧС. Огонь потушили до прибытия пожарных подразделений.

Второй пожар произошёл в 19:22 в доме № 16 на улице Савушкина. Загорелись внутренняя отделка квартиры и вещи на балконе. Площадь пожара составила семь квадратных метров. На месте работали восемь огнеборцев и три единицы техники. Пожар ликвидировали за один час и три минуты.

Предварительной причиной обоих возгораний стал аварийный режим работы электросетей, в том числе возможное короткое замыкание.

В результате пожаров никто не пострадал.