Жителю Астрахани пришлось в срочном порядке погасить крупную задолженность перед собственным 12-летним сыном после вмешательства судебных приставов. Официально мужчина нигде не работал и дохода не имел, что не мешало ему покупать недвижимость и владеть сразу несколькими автомобилями. А вот на содержание ребенка денег не находилось — в итоге сумма алиментного долга перевалила за 500 тысяч рублей.
Восстанавливать права школьника взялись сотрудники регионального УФССП. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, рассчитал задолженность по статье 113 Семейного кодекса РФ и предупредил отца о необходимости закрыть долг. Однако должник официальное требование проигнорировал.
Тогда в ход пошли принудительные меры:
- приставы наложили арест на принадлежавшую мужчине 1/4 долю в квартире;
- ограничили ему выезд за пределы России;
- запретили проводить регистрационные действия с его транспортными средствами;
- дополнительно начислили исполнительский сбор — свыше 70 тысяч рублей.
- Такой набор ограничений сработал безотказно. Дожидаться более суровых последствий астраханец не стал и уже в течение месяца полностью погасил весь долг. Более полумиллиона рублей наконец перечислили на содержание его сына.