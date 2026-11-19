Жителю Астрахани пришлось в срочном порядке погасить крупную задолженность перед собственным 12-летним сыном после вмешательства судебных приставов. Официально мужчина нигде не работал и дохода не имел, что не мешало ему покупать недвижимость и владеть сразу несколькими автомобилями. А вот на содержание ребенка денег не находилось — в итоге сумма алиментного долга перевалила за 500 тысяч рублей.

Восстанавливать права школьника взялись сотрудники регионального УФССП. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, рассчитал задолженность по статье 113 Семейного кодекса РФ и предупредил отца о необходимости закрыть долг. Однако должник официальное требование проигнорировал.

Тогда в ход пошли принудительные меры: