Астраханцев и гостей города приглашают познакомиться с необычными страницами истории областного центра. В субботу, 28 ноября, в 14:00 состоится бесплатная пешеходная экскурсия «Астрахань на сто голосов» из цикла «АстраТИЦ: Городские истории».

Познавательную прогулку проведёт Дарья Павлиди, член Ассоциации гидов-экскурсоводов Астраханской области.

Экскурсия приурочена к Году единства народов России. Маршрут начнётся у Триумфальной арки и завершится у памятника князю Владимиру.

Героями городских историй станут:

русские цари и иностранные путешественники;

душа-астраханка и итальянский живописец эпохи Возрождения;

греческий корсар и фронтовые друзья Ибрагим и Исмаил;

азербайджанский лидер и французский писатель;

русские и иностранные купцы;

интернациональные и юморные «Камызяки».

Присоединиться к экскурсии могут все желающие. Участие бесплатное, предварительная запись не требуется.