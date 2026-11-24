Астраханцев и гостей города приглашают познакомиться с необычными страницами истории областного центра. В субботу, 28 ноября, в 14:00 состоится бесплатная пешеходная экскурсия «Астрахань на сто голосов» из цикла «АстраТИЦ: Городские истории».
Познавательную прогулку проведёт Дарья Павлиди, член Ассоциации гидов-экскурсоводов Астраханской области.
Экскурсия приурочена к Году единства народов России. Маршрут начнётся у Триумфальной арки и завершится у памятника князю Владимиру.
Героями городских историй станут:
- русские цари и иностранные путешественники;
- душа-астраханка и итальянский живописец эпохи Возрождения;
- греческий корсар и фронтовые друзья Ибрагим и Исмаил;
- азербайджанский лидер и французский писатель;
- русские и иностранные купцы;
- интернациональные и юморные «Камызяки».
Присоединиться к экскурсии могут все желающие. Участие бесплатное, предварительная запись не требуется.