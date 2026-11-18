Астраханская молодежь активно строит карьеру при поддержке государства: с начала 2026 года в региональный Кадровый центр обратились 3,6 тысячи жителей в возрасте от 18 до 35 лет. Благодаря помощи службы занятости 1,4 тысячи из них уже успешно вышли на работу. Вчерашние соискатели сегодня трудятся врачами, медсестрами, учителями, воспитателями, инженерами и бухгалтерами. Также молодые специалисты востребованы в качестве водителей, рыбаков, продавцов и электромонтеров.

Всего же с начала года служба занятости помогла трудоустроиться 5,6 тысячам жителей области всех возрастов. Для молодежи специалисты организуют специальные профтуры, ярмарки вакансий и встречи с работодателями. Карьерные консультанты помогают составить грамотное резюме, подготовиться к собеседованию и даже запустить собственное дело. В этом году услуги по профориентации получили 2,3 тысячи молодых астраханцев, по социальной адаптации — более 3,5 тысячи человек, а психологическую поддержку оказали более 1800 соискателям.

Кроме того, 318 молодых людей в возрасте 18–35 лет отправились на профессиональное обучение. Из них 306 человек осваивают новые навыки по нацпроекту «Кадры», а еще 12 — по региональной программе «Содействие занятости населения». В топ самых популярных курсов вошли «1С Программист», «Нейросети: практические инструменты», «Монтер пути», «Овощеводство», а также повышение квалификации для медиков.

Найти работу или сменить сферу деятельности может любой житель региона — для этого достаточно обратиться в кадровые центры «Работа России», которые открыты во всех районах области.