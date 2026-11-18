Астраханский котёнок редкого происхождения попал в руки специалистов после неудачной попытки выходить его в домашних условиях: маленького гибрида степного кота передали в реабилитационный центр "Птичий Остров", сотрудники которого ранее уже выпускали на волю степную кошку по имени Степь в районе заповедника «Баскунчак».

Как рассказали в центре, судьба этого малыша наглядно показывает, насколько сложно самостоятельно выкормить и вырастить дикого зверя без специальных знаний. Котёнку хотели помочь, но из-за отсутствия опыта он оказался в неподходящих условиях, что быстро сказалось на здоровье. Врачи диагностировали у него гнойную инфекцию глаз — сейчас малышу колют антибиотики и регулярно проводят обработку. Кроме того, из-за нехватки специфических питательных веществ для нормального роста у зверька развилось начало дисплазии тазобедренного сустава. Специалисты уже полностью пересмотрели его рацион, чтобы остановить сбои в организме.

Вернуться в естественную среду обитания этот хищник уже никогда не сможет. По словам специалистов, котёнок является полным импринтом: он абсолютно ручной, ласковый и полностью ориентирован на человека. В дикой природе такой зверь просто не выживет и не сумеет адаптироваться, поэтому он навсегда останется полноправным жителем центра.

Сейчас главная задача — вылечить и восстановить малыша. В дальнейшем для него планируют построить просторный вольер для прогулок и создать максимально комфортные условия. Имя новому подопечному пока не выбрали — специалисты центра предложили неравнодушным подписчикам придумать кличку для необычного кота в комментариях и ещё раз напомнили, что диким животным необходимы особые условия, правильное питание и профессиональная реабилитация.