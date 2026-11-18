Астраханские судебные приставы продолжают активно очищать регион от нарушителей миграционного режима: с начала 2026 года сотрудники областного Управления ФССП принудительно выдворили за пределы России уже 574 иностранных гражданина.

Работа в этом направлении не прекращается ни на день. Так, 17 ноября к исполнению направили решения о выдворении еще пятерых нелегалов.

Этих иностранцев ранее задержали сотрудники полиции. Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений. В результате каждому нарушителю назначили штраф с обязательным принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Более того, дорога в нашу страну для них теперь закрыта: выдворенцам запретили въезд в Россию на ближайшие 5 лет.

Прямо сейчас бойцы отделения специального назначения службы судебных приставов под конвоем сопровождают эту пятерку из Астрахани в Москву. Из международных аэропортов Шереметьево и Домодедово иностранцы вылетят в страны своего гражданства.

В ведомстве напоминают, что соблюдение миграционных правил — это обязательное условие для нахождения в России. Иностранцам необходимо вовремя оформлять все нужные документы и строго следить за разрешенными сроками пребывания. Игнорирование законов неизбежно приводит к штрафам и принудительной отправке на родину.