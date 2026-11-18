Астраханским росгвардейцам пришлось успокаивать сразу несколько буйных компаний и агрессивных одиночек на охраняемых объектах города. Группы задержания вневедомственной охраны оперативно отработали тревожные сигналы, защитив персонал заведений.

Один из вызовов поступил из Трусовского района. Администратор местной сауны нажала тревожную кнопку из-за двух посетителей, которые регулярно оскорбляли сотрудников и мешали работать. После очередного скандала мужчины попытались сбежать, но бойцы Росгвардии быстро поймали обоих неподалеку от заведения.

Сразу два инцидента произошли в Кировском районе. В одной из кофеен нетрезвая на вид девушка устроила дебош: она хватала менеджера за одежду и наотрез отказывалась уходить. А в школе на улице 11-й Красной Армии мужчина прямо на глазах у детей требовал деньги у сотрудницы учреждения. Как выяснилось при задержании, это был ее собственный сын, которому срочно понадобились средства на спиртное.

Неспокойно было и в Ленинском районе. В местной гостинице постоялец из ближнего зарубежья несколько часов подряд провоцировал администратора на драку. Похожий случай произошел неподалеку, в кафе на Вокзальной площади, где агрессивный клиент кричал на работников и размахивал руками.

Всех задержанных нарушителей росгвардейцы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.