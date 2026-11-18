Старт отопительного сезона в Астрахани обнажил недобросовестную работу ряда управляющих компаний. Из-за того, что некоторые коммунальщики оставляли без внимания обращения горожан о холодных батареях, городским властям пришлось подключать к решению проблем надзорные ведомства.

Как сообщается в администрации города, с начала месяца по Советскому и Трусовскому районам уже неоднократно направлялись обращения в прокуратуру и службу жилищного надзора по фактам бездействия УК.

Чтобы держать коммунальную ситуацию в городе под постоянным контролем, глава Астрахани Игорь Редькин ежедневно проводит планерки с главами районов и руководителями профильных муниципальных предприятий. Точечные проблемы по конкретным адресам специалисты решают совместно с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями. Особое внимание уделяют сигналам от жителей из социальных сетей — каждое такое сообщение отрабатывают в индивидуальном порядке.