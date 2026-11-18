Нежелание отрабатывать диплом обошлось астраханскому специалисту в круглую сумму, хотя суд и проявил к нему некоторую снисходительность. Второго ноября 2026 года Енотаевский районный суд рассмотрел иск, поданный министерством здравоохранения Астраханской области к бывшему студенту-целевику.

Основанием для разбирательства стал договор о целевом обучении, который стороны заключили еще в 2018 году. Поскольку ответчик не выполнил свои обязательства по этому документу, минздрав потребовал вернуть деньги, потраченные на меры социальной поддержки, а также выплатить соответствующий штраф.

Суд встал на сторону истца и удовлетворил эти требования, опираясь на правовую позицию Верховного суда Российской Федерации по подобным делам. Штраф за неисполнение контракта был официально взыскан.

Однако при определении итоговой суммы наказания служители Фемиды учли жизненные обстоятельства ответчика: его семейное, имущественное и финансовое положение. Благодаря применению статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации размер финансового взыскания удалось смягчить.

Как уточнили в пресс-службе Енотаевского районного суда Астраханской области, вынесенное решение пока не вступило в законную силу.