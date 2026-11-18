Экономика Астраханской области готовится к уверенному подъему: по прогнозам специалистов, в 2027 году валовой региональный продукт (ВРП) региона достигнет 905,2 млрд рублей. В сопоставимых ценах рост по сравнению с 2026 годом составит 3,5%. Такие расчеты заложены в официальный прогноз социально-экономического развития области на период до 2029 года.

Позитивную динамику эксперты ждут и в ключевых отраслях. Так, индекс инвестиций в основной капитал на 2027 год должен составить 103,6%. По базовому сценарию, заметно прибавит промышленное производство — ожидается рост на 3,4%. А вот в сельском хозяйстве прогнозы более сдержанные: здесь рассчитывают на скромный прирост в 0,1%.

Главными драйверами дальнейшего экономического развития в документе называют выход уже запущенных инвестпроектов на полную проектную мощность, обновление топливно-энергетического комплекса и укрепление обрабатывающих производств. Помимо финансовых показателей, прогноз также учитывает ситуацию на рынке труда, доходы жителей, демографию и развитие социальной инфраструктуры региона.