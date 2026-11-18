Астраханские правоохранители завершили расследование громкого коррупционного дела: двое бывших полицейских решили подзаработать на доверчивых мигрантах, обещая им за деньги решить миграционные вопросы.

По данным второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России, фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Первый эпизод произошел в феврале 2026 года. Сотрудница Центра временного содержания иностранных граждан, пользуясь своим статусом, предложила иностранцу помощь в получении разрешения на временное проживание в России. Свои услуги она оценила в 200 тысяч рублей. Получив аванс в размере 100 тысяч рублей, женщина и не думала выполнять обещание, а просто присвоила деньги.

Уже в марте 2026 года у нее появился сообщник — сотрудник Госавтоинспекции ОМВД России по Приволжскому району. Вместе они ввели в заблуждение другого иностранного гражданина, пообещав за 200 тысяч рублей помочь с оформлением российского гражданства. Под предлогом передачи взятки нужным должностным лицам сообщники забрали у потерпевшего 100 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Вывести нечистых на руку стражей порядка на чистую воду удалось благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников УФСБ России по Астраханской области. Сейчас доказательная база полностью собрана, обвинительное заключение утверждено, а материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.