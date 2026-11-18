Страшная драма разыгралась в одном из сел астраханского региона: ослепленный ревностью мужчина пытался жестоко расправиться со своей бывшей возлюбленной, но получил решительный отпор. Жуткий инцидент произошел глубокой ночью 1 октября 2026 года во дворе одного из домов в селе Солодники Черноярского округа.

По данным следствия, 33-летний местный житель напал на свою 36-летнюю экс-сожительницу. Мужчина повалил беззащитную женщину на землю, после чего достал нож и нанес ей несколько опасных ударов прямо в шею и лицо.

Однако довести свой смертельный замысел до конца нападавший так и не смог. Потерпевшая начала активно сопротивляться, бороться за свою жизнь, а на помощь ей вовремя бросился ее новый молодой человек, который находился рядом. Именно совместные усилия и смелое вмешательство парня помешали злоумышленнику совершить убийство.

Сейчас Енотаевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области завел на ревнивца уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи продолжают работу на месте и устанавливают все обстоятельства этой пугающей истории.