Микролид: За минувшие сутки в Астраханской области сгорели два жилых дома. Пожары в Красноярском и Харабалинском районах начались из-за короткого замыкания. Огонь уничтожил более 300 квадратных метров.

Астраханские сотрудники МЧС подвели итоги минувших суток: 17 ноября в регионе произошло два серьезных возгорания в жилом секторе. По предварительным данным специалистов, в обоих случаях причиной происшествий стало короткое замыкание электропроводки.

Первый сигнал тревоги поступил глубокой ночью, в 02:12. В поселке Комсомольский Красноярского округа загорелся жилой дом по адресу: улица Молодежная, 6. Огонь быстро распространился на площади 120 квадратных метров. На место оперативно прибыли шесть спасателей и две единицы спецтехники. Справиться с пламенем и полностью ликвидировать возгорание им удалось всего за 14 минут.

Второй инцидент оказался значительно сложнее. Вечером, ровно в 20:00, пожар вспыхнул в селе Михайловка Харабалинского района. Там загорелся дом на улице Ленина, 21. Огонь охватил огромную территорию — 195 квадратных метров. С этой стихией боролись шесть специалистов МЧС и три единицы техники. Чтобы окончательно потушить этот масштабный пожар, сотрудникам ведомства потребовалось 6 часов и 31 минута.