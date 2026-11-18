Астраханские суды поставили точку в истории с беспечной владелицей, чья собака покусала проходящего мимо ребенка.

Сам инцидент произошел в мае 2026 года. Жительница Приволжского района отпустила своего питомца на улицу без какого-либо контроля. Подобная халатность привела к печальным последствиям: бесконтрольно гуляющее животное напало на несовершеннолетнего.

Региональная служба ветеринарии привлекла женщину к административной ответственности за нарушение правил выгула домашнего животного, которое повлекло причинение вреда здоровью (ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ). Должностное лицо ведомства назначило нерадивой хозяйке штраф в размере 10 000 рублей.

Сначала это наказание признал законным Кировский районный суд города Астрахани. В дальнейшем материалы дела изучил Астраханский областной суд. Вышестоящая инстанция полностью согласилась с предыдущими решениями и оставила постановление без изменений, поэтому женщине придется ответить за свой недосмотр рублем.