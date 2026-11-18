Более 300 тысяч астраханцев стабильно получают помощь от государства: только в этом году на социальные выплаты в региональном бюджете предусмотрели внушительные 14,7 млрд рублей. Поддержка нуждающихся остается главным приоритетом в работе властей.

Особое внимание уделяют участникам специальной военной операции и их родным. Для них в регионе запустили более 90 мер поддержки. Защитникам и их близким комплексно помогают с медицинской помощью и реабилитацией, а также с получением образования и поиском работы.

Радует и демографическая статистика: с 2019 года количество многодетных семей в области выросло сразу на 31%. Сейчас их уже больше 22 тысяч. Для таких семей действуют 24 различные льготы. В их число входят ежемесячные пособия и адресная помощь на оплату услуг ЖКХ для семей с небольшими доходами.

Настоящим спасением в трудной жизненной ситуации остается социальный контракт. Эта программа успешно работает с 2021 года. За это время жители региона заключили свыше 16 тысяч контрактов на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Важно, что такой финансовой поддержкой уже воспользовались 4600 многодетных семей и свыше 200 участников СВО и их близких.

Систему социальной защиты планируют развивать и дальше, чтобы каждый житель чувствовал заботу государства и уверенность в завтрашнем дне.